Второй раз: Путин и Трамп могут снова встретиться осенью

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин может второй раз встретиться с Дональдом Трампом осенью, сообщает РИА Новости.
Как заявил во вторник помощник главы РФ Юрий Ушаков, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон передал ему предложение провести новую встречу и назначить ее на период ближе к концу года.
На прошлой неделе, 19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала запись в Twitter, согласно которой Трамп попросил Болтона пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью, по этому поводу ведутся дискуссии.
Однако подготовка к встрече еще не началась. В августе Болтон намерен провести переговоры с российским коллегой.
В середине июля в Хельсинки прошла первая встреча тет-а-тет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Лидеры двух стран 16 июля обсудили ряд ключевых для сотрудничества вопросов, Путин предложил Трампу решить вопрос с ситуацией в Донбассе путем референдума.