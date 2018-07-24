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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Второй раз: Путин и Трамп могут снова встретиться осенью

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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На этот раз визит пройдет в Вашингтоне, эту информацию подтвердили во вторник в Белом доме.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин может второй раз встретиться с Дональдом Трампом осенью, сообщает РИА Новости.

Как заявил во вторник помощник главы РФ Юрий Ушаков, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон передал ему предложение провести новую встречу и назначить ее на период ближе к концу года.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) с супругой Меланьей с мячом чемпионата мира 2018 по футболу во время встречи в Хельсинки.
© Sputnik / Алексей Никольский
Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки

На прошлой неделе, 19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала запись в Twitter, согласно которой Трамп попросил Болтона пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью, по этому поводу ведутся дискуссии.

Однако подготовка к встрече еще не началась. В августе Болтон намерен провести переговоры с российским коллегой.

В середине июля в Хельсинки прошла первая встреча тет-а-тет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лидеры двух стран 16 июля обсудили ряд ключевых для сотрудничества вопросов, Путин предложил Трампу решить вопрос с ситуацией в Донбассе путем референдума.

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Теги:
Вашингтон, Встреча, Дональд Трамп, Владимир Путин



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