Второй раз: Путин и Трамп могут снова встретиться осенью

На этот раз визит пройдет в Вашингтоне, эту информацию подтвердили во вторник в Белом доме.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин может второй раз встретиться с Дональдом Трампом осенью, сообщает РИА Новости.

Как заявил во вторник помощник главы РФ Юрий Ушаков, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон передал ему предложение провести новую встречу и назначить ее на период ближе к концу года.

© Sputnik / Алексей Никольский Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки

На прошлой неделе, 19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала запись в Twitter, согласно которой Трамп попросил Болтона пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью, по этому поводу ведутся дискуссии.

Однако подготовка к встрече еще не началась. В августе Болтон намерен провести переговоры с российским коллегой.

В середине июля в Хельсинки прошла первая встреча тет-а-тет президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лидеры двух стран 16 июля обсудили ряд ключевых для сотрудничества вопросов, Путин предложил Трампу решить вопрос с ситуацией в Донбассе путем референдума.