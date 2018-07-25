Кадыров: у Узбекистана и Чечни исключительно дружеские отношения

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Между Чеченской Республикой и Узбекистаном сложились исключительно теплые и дружеские отношения, отметил глава российского региона Рамзан Кадыров в поздравлении с днем рождения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

"Они в полной мере соответствуют духу и букве тесного сотрудничества между Россией и Республикой Узбекистан... В продолжительной беседе с президентом я почувствовал, что грядут большие перемены, которые будут способствовать развитию экономики, социальной сферы, науки и культуры братской страны, укреплению традиционных братских связей с Россией. Прошедшее время показывает, что эти прогнозы были объективными", — говорится о двусторонних отношениях на странице пресс-секретаря Кадырова в Instagram.

Глава Чечни пожелал узбекскому лидеру здоровья, а республике — мира, стабильности и процветания.

Напомним, в октябре прошлого года Рамзан Кадыров совершил визит в Узбекистан.

Он провел встречу с главой республики, обсудив с ним планы по наращиванию сотрудничества и вопросы взаимодействия. Также он поездил по стране, посетил заводы, учебные заведения, религиозные объекты, встречался с членами правительства, губернаторами Самаркандской и Бухарской областей, много общался с гражданами Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отмечал 61-й день рождения 24 июля.