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Рамзан Кадыров

Кадыров: у Узбекистана и Чечни исключительно дружеские отношения

© Sputnik / Саид Царнаев
Политика
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Глава Чеченской республики передал поздравления с днем рождения президенту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Между Чеченской Республикой и Узбекистаном сложились исключительно теплые и дружеские отношения, отметил глава российского региона Рамзан Кадыров в поздравлении с днем рождения президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. 

"Они в полной мере соответствуют духу и букве тесного сотрудничества между Россией и Республикой Узбекистан... В продолжительной беседе с президентом я почувствовал, что грядут большие перемены, которые будут способствовать развитию экономики, социальной сферы, науки и культуры братской страны, укреплению традиционных братских связей с Россией. Прошедшее время показывает, что эти прогнозы были объективными", — говорится о двусторонних отношениях на странице пресс-секретаря Кадырова в Instagram.

#Repost #Mylistory #kadyrov_95: Сегодня день рождения уважаемого Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Между Чеченской Республикой и Узбекистаном сложились исключительно тёплые и дружеские отношения. Они в полной мере соответствуют духу и букве тесного сотрудничества между Россией и Республикой Узбекистан. Осенью минувшего года я посетил Узбекистан, встретился с Шавкатом Миромоновичем, руководителями правительства, губернаторами Самаркандской и Бухарской областей, побывал на предприятиях и в святых сердцу каждого мусульманина местах. В продолжительной беседе с Президентом я почувствовал, что грядут большие перемены, которые будут способствовать развитию экономики, социальной сферы, науки и культуры братской страны, укреплению традиционных братских связей с Россией. Прошедшее время показывает, что эти прогнозы были объективными. Я искренне поздравляю Шавката Миромоновича с днём рождения, желаю крепкого здоровья, а также мира, стабильности и процветания Узбекистану! #Кадыров #Мирзиёев #Россия #Чечня #Узбекистан

Публикация от Alvi A. Karimov (@darwetter)

Глава Чечни пожелал узбекскому лидеру здоровья, а республике — мира, стабильности и процветания.

Напомним, в октябре прошлого года Рамзан Кадыров совершил визит в Узбекистан.

Он провел встречу с главой республики, обсудив с ним планы по наращиванию сотрудничества и вопросы взаимодействия. Также он поездил по стране, посетил заводы, учебные заведения, религиозные объекты, встречался с членами правительства, губернаторами Самаркандской и Бухарской областей, много общался с гражданами Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отмечал 61-й день рождения 24 июля.

Теги:
Чеченская республика, Узбекистан, Рамзан Кадыров, Шавкат Мирзиёев



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