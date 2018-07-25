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Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото

В Кыргызстане узбекистанца задержали на пути в лагерь подготовки боевиков

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
Политика
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Гражданин Узбекистана намеревался добраться до места подготовки диверсионно-террористического обучения боевиков в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. На юге Республики Кыргызстан задержали узбека, который направлялся в лагерь движения "Талибан" в Афганистане, сообщает информационный портал МВД.

Мужчина переправлялся транзитом "Узбекистан-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан" в место диверсионно-террористического обучения в одном из лагерей боевиков.

Его задержали сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции УВД Баткенской области.

"Гражданин Узбекистана О.П. задержан на территории Баткенской района, при личном досмотре у него было обнаружено и изъято электронные носители информации, литература на арабском языке, теплые вещи, фонарик, продукты питания и т.д", - говорится в сообщении.

Узбекистан активно взаимодействуют официальному Афганистану в борьбе с террористическим движением "Талибан".

В конце марта в Ташкенте состоялась Международная конференция по Афганистану, в ней приняли участие президенты обеих стран, министры иностранных дел и дипломаты разного ранга. По итогам была принята Ташкентская декларация, которая предполагает стремление к налаживанию мирного процесса в Афганистане.

Теги:
Терроризм, Правоохранительные органы, Радикальное движение "Талибан"



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