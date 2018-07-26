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Шоакрам Исроилов ушел с поста министра физической культуры и спорта

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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23810

Обязанности министра временно возложены на первого заместителя Ойбека Касымова.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Шоакрам Исроилов покинул пост министра физической культуры и спорта, сообщает NUZ.UZ.

Исраилов проработал в должности министра всего полгода. О его новом месте работы ничего не известно. До своего назначения главой министерства в феврале этого года Исроилов занимал должность ректора Государственного института физической культуры.

Обязанности министра временно возложены на первого заместителя Ойбека Касымова.

Государственный комитет по физической культуре и спорту был преобразован в Министерство физической культуры и спорта в феврале этого года.




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