Шоакрам Исроилов ушел с поста министра физической культуры и спорта

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Шоакрам Исроилов покинул пост министра физической культуры и спорта, сообщает NUZ.UZ.

Исраилов проработал в должности министра всего полгода. О его новом месте работы ничего не известно. До своего назначения главой министерства в феврале этого года Исроилов занимал должность ректора Государственного института физической культуры.

Обязанности министра временно возложены на первого заместителя Ойбека Касымова.

Государственный комитет по физической культуре и спорту был преобразован в Министерство физической культуры и спорта в феврале этого года.