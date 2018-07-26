В России могут закрыть визовые агентства

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Визовые агентства в России могут обязать проходить обязательную аккредитацию, часть из них – закрыть, сообщает РИА Новости.
Законопроект, предполагающий поправки в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", на прошлой неделе внесли в Госдуму сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов.
По их мнению, нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в визовой сферы, защитить права и законные интересы граждан, пресечь незаконное распространение и использование персональных данных.
Авторы проекта, в том числе, предлагают ввести правило, согласно которому получение аккредитации для туроператора возможно только при наличии филиалов (представительств) минимум в 20 субъектах РФ.
Кроме того, руководители организации должны иметь опыт работы в сфере оказания услуг и документоведении.
Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале должна быть не более 20%.
При этом посольства в России не располагают информацией о проекте и никак его не комментируют.
Ранее пресс-секретарь Российского союза индустрии Ирина Тюрина заявила, что принятие документа может привести к приостановке деятельности визовых центров.