В России могут закрыть визовые агентства

Соответствующий законопроект сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов внесли на прошлой неделе в Госдуму.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Визовые агентства в России могут обязать проходить обязательную аккредитацию, часть из них – закрыть, сообщает РИА Новости.

Законопроект, предполагающий поправки в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", на прошлой неделе внесли в Госдуму сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов.

© Sputnik Граждан России накажут за нарушение сроков выезда иностранных гостей

По их мнению, нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в визовой сферы, защитить права и законные интересы граждан, пресечь незаконное распространение и использование персональных данных.

Авторы проекта, в том числе, предлагают ввести правило, согласно которому получение аккредитации для туроператора возможно только при наличии филиалов (представительств) минимум в 20 субъектах РФ.

Кроме того, руководители организации должны иметь опыт работы в сфере оказания услуг и документоведении.

Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале должна быть не более 20%.

При этом посольства в России не располагают информацией о проекте и никак его не комментируют.

Ранее пресс-секретарь Российского союза индустрии Ирина Тюрина заявила, что принятие документа может привести к приостановке деятельности визовых центров.