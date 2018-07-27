Любовь и уважение: президент поблагодарил коллег и народ за поздравления

Шавкат Мирзиёев пообещал направлять силы и энергию на дальнейшее развитие страны.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность главам государств и руководителям разных уровней за поздравления с днем рождения, сообщает пресс-служба.

Он подчеркнул, что воспринимает поздравления в первую очередь как проявление высокого уважения к народу Узбекистана и признание растущего авторитета республики в мире.

Шавкат Мирзиёев также еще раз выразил любовь и уважение народу Узбекистана, указал на его трудолюбие, мужество и благородство.

"Выражаю искреннюю благодарность главам государств и правительств, зарубежным политическим и общественным деятелям, руководителям международных организаций, представителям махаллей и трудовых коллективов нашей страны, всем соотечественникам за поздравительные послания в связи с днем моего рождения", - говорится в сообщении.

Глава страны пообещал в дальнейшем направлять все свои силы и энергию на развитие.

Мирзиёев отметил 61-й день рождения 24 июля, ему направили поздравительные телеграммы лидеры ряда государств – президент России Владимир Путин, лидер Беларуси Александр Лукашенко, глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

Во вторник он также дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал о планах на будущее и семье.