За мясо: Путин согласился сходить в ресторан с Эрдоганом

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин в шутку принял приглашение Реджепа Эрдогана сходить в ресторан, сообщает РИА Новости.

В ходе саммита БРИКС лидеры РФ и Турции обратили внимание на динамичное развитие отношений во всех сферах.

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Путин указал на важность развития партнерства в экономике и по урегулированию сирийского конфликта, Эрдоган, в свою очередь, остановился на туризме, культуре и "оборонке".

При этом глава Турции отметил, что взаимодействие с Россией приводит к зависти со стороны "других лиц".

В ответ Путин напомнил коллеге о его обещании пригласить в ресторан, но поставил одно условие – допуск мясной продукции из России на рынок Турции.

Он отметил, что готов поужинать в месте, где подадут блюда, приготовленные из импортированных российских продуктов.