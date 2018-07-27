Первый Узбекско-российский межрегиональный форум пройдет в Ташкенте

Об этом министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев договорился с советником по делам посольства РФ в РУ Вадимом Митрофановым.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Узбекистан договорился с Россией о проведении первого межрегионального форума в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минвнешторга республики.

Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев 26 июля встретился с советником-посланником посольства РФ в РУ Вадимом Митрофановым.

"Сегодняшняя встреча – очень своевременная. Такое крупное событие требует тщательной подготовки. Первый Узбекско-Российский межрегиональный форум послужит толчком для существенной активизации сотрудничества между бизнес-кругами двух стран", – подчеркнул Вадим Митрофанов в своей речи.

Стороны намерены развивать прямое сотрудничество в бизнес-сфере, транспорте, кооперационных связях.

Межправительственное соглашение о содействии региональному сотрудничеству Узбекистан и Россия подписали в 2017 году в рамках Государственного визита Шавката Мирзиёев в Россию.