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Жамшид Ходжаев провел встречу с Вадимом Митрофановым

Первый Узбекско-российский межрегиональный форум пройдет в Ташкенте

© Пресс-служба Министерства внешней торговли
Политика
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Об этом министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев договорился с советником по делам посольства РФ в РУ Вадимом Митрофановым.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Узбекистан договорился с Россией о проведении первого межрегионального форума в Ташкенте, сообщает пресс-служба Минвнешторга республики.

Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев 26 июля встретился с советником-посланником посольства РФ в РУ Вадимом Митрофановым.

"Сегодняшняя встреча – очень своевременная. Такое крупное событие требует тщательной подготовки. Первый Узбекско-Российский межрегиональный форум послужит толчком для существенной активизации сотрудничества между бизнес-кругами двух стран", – подчеркнул Вадим Митрофанов в своей речи.

Стороны намерены развивать прямое сотрудничество в бизнес-сфере, транспорте, кооперационных связях.

Межправительственное соглашение о содействии региональному сотрудничеству Узбекистан и Россия подписали в 2017 году в рамках Государственного визита Шавката Мирзиёев в Россию.

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Теги:
Россия, Министерство внешней торговли Узбекистана, Форум



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