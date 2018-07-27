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Флаг Соединенных Штатов Америки.

Узбекистан обсудил с США сельское хозяйство и межпарламентские связи

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Делегация республики 25 июля прибыла в Вашингтон для участия в Министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Делегация Республики Узбекистан обсудила с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли расширение двусторонних связей, сообщает пресс-служба МИД.

Узбекистанцы прибыли в Вашингтон 25 июля для участия в Министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.

"Трент Келли <…> подтвердил заинтересованность в поддержке позитивных тенденций в отношениях между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Конгрессмен отметил о готовности способствовать налаживанию тесного сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и США, в частности штатом Миссисипи, который он представляет", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Среди перспективных направлений он отметил взаимодействие в области хлопководства, подготовки сельхозкадров и проведения совместных исследование.

Кроме того, стороны уделили отдельное внимание активизации межпарламентских контактов.

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Теги:
переговоры, Конгресс США, Сельское хозяйство



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