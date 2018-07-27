Узбекистан обсудил с США сельское хозяйство и межпарламентские связи

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Делегация Республики Узбекистан обсудила с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли расширение двусторонних связей, сообщает пресс-служба МИД.
Узбекистанцы прибыли в Вашингтон 25 июля для участия в Министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод.
"Трент Келли <…> подтвердил заинтересованность в поддержке позитивных тенденций в отношениях между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Конгрессмен отметил о готовности способствовать налаживанию тесного сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Узбекистаном и США, в частности штатом Миссисипи, который он представляет", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Среди перспективных направлений он отметил взаимодействие в области хлопководства, подготовки сельхозкадров и проведения совместных исследование.
Кроме того, стороны уделили отдельное внимание активизации межпарламентских контактов.