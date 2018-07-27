Дежурные части милиции объединят в единую республиканскую систему

Глава государства раскритиковал работу по предотвращению преступности, в каждом регионе будет введен рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности, за высокие строчки рейтинга сотрудники будут поощряться, а занявшие низкие места – наказываться.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Информационный центр МВД будет переведен в структуру Генпрокуратуры, дежурные части объединят в общереспубликанскую единую систему оповещения и управления, внедрят электронную систему фиксации правонарушений.

Соответствующее поручение сделал Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по предотвращению преступности с участием членов правительства, парламента, а также руководителей правоохранительных органов и хокимитов. Глава государства раскритиковал работу по предотвращению преступности, передает пресс-служба президента.

"К сожалению, работа в сфере противодействия преступности и поныне ведется по устаревшей системе. Правоохранительные органы оценивают свою работу, сопоставляя показатели с предыдущим периодом. Хотя каждый факт совершения преступления должен настораживать всех нас", - сказал Шавкат Мирзиёев.

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Кроме того, была поставлена задача внедрить в каждом регионе рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности. Руководители и сотрудники, занявшие высокие строчки рейтинга, будут поощряться, а занявшие низкие места – строго наказываться.

В связи с этим даны поручения по полному и качественному исполнению Концепции обеспечения безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы, усилению ответственности за выдачу свидетельств о праве вождения и умышленное нарушение правил дорожного движения.