Мирзиёев распорядился модернизировать сети связи в системе обороны

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Глава государства осмотрел недавно отремонтированную воинскую часть в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.

Мирзиёеву был представлен проект по модернизации сетей связи в системе обороны, автоматизации процессов боевой и учебной подготовки.

"Главное в системе обороны - связь. Необходимо обеспечить эту сферу современными информационно-коммуникационными технологиями, разработать новую стратегию подготовки специалистов с глубокими знаниями в области безопасности связи", - сказал Шавкат Мирзиёев.

МО РУз В Москве отметили столетний юбилей Ташкентского военного вуза

Даны поручения по отбору из числа солдат молодежи, обладающей инженерно-техническими способностями, совершенствованию обучения и практики в училищах, специализирующихся на подготовке связистов, обучению военных навыкам владения современными цифровыми технологиями.

Глава государства ознакомился также с образцами технических средств связи, используемых в войсках Министерства обороны, осмотрел условия службы и проживания солдат в воинской части.

© Sputnik / /Антон Курилкин Чеканный шаг и логотип в небе: как открывались Армейские игры в России

Напомним, в субботу, 28 июля, в подмосковном Алабино состоялось торжественное открытие IV Международных армейских игр.

Узбекистан в этом году участвует в 13 конкурсах игр из 28. Узбекистанские вооруженные силы представлены войсковыми разведчиками, горными стрелками, снайперами, артиллеристами, инженерами, кинологами, медиками, поварами и автоинспекторами.