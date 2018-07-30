Узбекистанцы сразятся с военными из РФ и Армении в дорожном патрулировании

Международный этап конкурса пройдет с 30 июля по 5 августа и будет состоять из двух состязательных номинаций.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана, России, Армении, Китая и Ирана заканчивают подготовку к конкурсу "Дорожный патруль", сообщает пресс-центр АрМИ-2018.

Международный этап соревнований пройдет с 30 июля по 5 августа на полигоне "Ногинский" учебного центра Московского высшего общевойскового командного училища.

Пресс-центр Армейских международных игр АрМИ-2018 Подготовка к этапу конкурса "Дорожный патруль"

Открытие конкурса "Дорожный патруль" состоится 10.00, после этого состоятся первые заезды конкурса.

"Представители команд ежедневно проводят тренировки на трассе полигона (прохождение трассы на время, "полицейские" развороты, замена колеса, экстремальная парковка и т.д.), отрабатывают стрельбу из стрелкового оружия в тире полигона, а также занятия по безопасности при выполнении нормативов конкурса", - уточняется в сообщении.

Напомним, что Узбекистан участвует в Армейских играх второй год подряд, в 2017-м республика заняла восьмое место из 28 государств. В этом году военные участвуют сразу в 13 конкурсах.

Накануне команда заняла второе место в конкурсе с гаубицами, который проходил в рамках дисциплины "Мастер-оружейник" в Пензенской области.