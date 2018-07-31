Мирзиёев подписал закон "О противодействии экстремизму"

Согласно документу, признать организацию экстремистской может только Верховный суд на основании заявления Генерального прокурора страны.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Закон "О противодействии экстремизму" в новой редакции, предусматривающей ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Закон принят законодательной палатой парламента и одобрен сенатом Узбекистана в июне. Он вступает в силу по истечении трех месяцев с даты публикации в СМИ - 31 октября. Ранее противодействие экстремизму не регулировалось в стране отдельным законом.

Закон дает определение понятий "экстремизм", "борьба с экстремизмом". В нем механизмы предотвращения и предупреждения данной угрозы, принципы, методы, обязанности ответственных органов и вопросы осуществления международного сотрудничества.

"На территории страны запрещается экстремистская деятельность в любых проявлениях", - говорится в тексте документа.

Признать организацию экстремистской может только Верховный суд на основании заявления Генерального прокурора страны.

Перечень юридических лиц, деятельность которых приостановлена на срок до шести месяцев или запрещена в связи с их причастностью к экстремистской деятельности будет размещаться на сайтах министерства юстиции и Верховного суда республики.

Сейчас в Узбекистане экстремистская деятельность преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса, предусматривающих наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.