Камилов обсудил с главой МИД России двусторонние отношения

Министры иностранных дел обсудили в телефонном разговоре актуальные двусторонние и международные вопросы, а также подготовку к предстоящему визиту Владимира Путина в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik Во вторник состоялся телефонный разговор между главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и главой МИД России Сергеем Лавровым. Коллеги обсудили межгосударственное сотрудничество и предстоящий визит российского лидера в Ташкент, - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

"В ходе беседы министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и российско-узбекского взаимодействия по международной повестке дня", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что в октябре 2018 года планируется государственный визит в Узбекистан президента РФ Владимира Путина.

"Визит запланирован на середину осени, возможно, это будет октябрь. Но до тех пор, пока нет официального подтверждения, сложно говорить о конкретных датах. Рабочие графики наших руководителей такие напряженные, что до самого последнего момента будет сложно сказать о точной дате. Тем не менее вопрос о визите согласован, это несколько раз подтверждалось", — ранее заявлял посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Россия на сегодняшний день является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более чем 560 предприятий.

Республика находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.