Камилов обсудил с главой МИД России двусторонние отношения

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik Во вторник состоялся телефонный разговор между главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и главой МИД России Сергеем Лавровым. Коллеги обсудили межгосударственное сотрудничество и предстоящий визит российского лидера в Ташкент, - сообщает внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.
"В ходе беседы министры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и российско-узбекского взаимодействия по международной повестке дня", - говорится в сообщении министерства.
Напомним, что в октябре 2018 года планируется государственный визит в Узбекистан президента РФ Владимира Путина.
"Визит запланирован на середину осени, возможно, это будет октябрь. Но до тех пор, пока нет официального подтверждения, сложно говорить о конкретных датах. Рабочие графики наших руководителей такие напряженные, что до самого последнего момента будет сложно сказать о точной дате. Тем не менее вопрос о визите согласован, это несколько раз подтверждалось", — ранее заявлял посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.
Россия на сегодняшний день является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже более чем 560 предприятий.
В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.