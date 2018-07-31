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Нет беспорядкам: в Узбекистане начнут блокировать экстремистские сайты

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Политика
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Это предусмотрено законом, который президент Шавкат Мирзиёев подписал накануне.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Власти Узбекистана будут блокировать сайты с экстремистским контентом, говорится в новом законе "О противодействии экстремизму".

Документ президент Шавкат Мирзиёев подписал накануне, он вступит в силу через три месяца – в октябре.

Кроме того, в республике начнут применять меры к провайдерам, который откажутся блокировать такие порталы или не обеспечат выполнение в короткие сроки.

"Экстремистские материалы, атрибутика и символика экстремистских организаций в установленном порядке подлежат уничтожению или удалению", - уточняется в тексте закона.

Изменения коснутся и средств массовой информации, к ним тоже начнут ограничивать доступ.

При этом тех создателей экстремистского контента, которые признают свою вину и добровольно откажутся от противозаконной деятельности, освободят от ответственности.

Ранее соглашалось о подписании закона против экстремизма. Согласно документу, признать организацию экстремистской может только Верховный суд.

Теги:
закон, блокировка, Экстремизм



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