Нет беспорядкам: в Узбекистане начнут блокировать экстремистские сайты

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Власти Узбекистана будут блокировать сайты с экстремистским контентом, говорится в новом законе "О противодействии экстремизму".
Документ президент Шавкат Мирзиёев подписал накануне, он вступит в силу через три месяца – в октябре.
Кроме того, в республике начнут применять меры к провайдерам, который откажутся блокировать такие порталы или не обеспечат выполнение в короткие сроки.
"Экстремистские материалы, атрибутика и символика экстремистских организаций в установленном порядке подлежат уничтожению или удалению", - уточняется в тексте закона.
Изменения коснутся и средств массовой информации, к ним тоже начнут ограничивать доступ.
При этом тех создателей экстремистского контента, которые признают свою вину и добровольно откажутся от противозаконной деятельности, освободят от ответственности.
Ранее соглашалось о подписании закона против экстремизма. Согласно документу, признать организацию экстремистской может только Верховный суд.