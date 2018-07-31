Пресс-секретарь Лукашенко опровергла информацию о его инсульте

Президент Беларуси снова появился на публике днем 31 июля, он встретился с руководителем Минского областного исполнительного комитета.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси назвала ерундой информацию в СМИ об инсульте и госпитализации Лукашенко, сообщает Sputnik.

Наталья Эсмонт добавила в адрес украинских ресурсов, распространивших подобные сообщения – "не дождетесь".

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Во вторник днем Александр Лукашенко провел первую рабочую встречу после этих публикаций, он обсудил с главой Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко итоги уборочной кампании и перспективы развития мясо-молочного комплекса, уточняется в сообщении Sputnik Беларусь.

Ранее Telegram-канал "Незыгарь", киевская газета "Деловая столица" и портал Depo.ua со ссылкой на данные в журналистских кругах Республики Беларусь писали об отмене рабочего визита главы государства в Гомель из-за неожиданной тяжелой болезни.

В качестве причины инсульта издания указывают сахарный диабет.

Они также отмечают, что Лукашенко якобы уменьшил часы работы до 4-5 в день, много спит и "безмерно ест".