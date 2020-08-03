Назначен заместитель генпрокурора, а также и. о. начальника департамента по борьбе с экономическими преступлениями и его заместитель, начальник управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка.
Участки, которые после развала СССР оказались несогласованными, становятся предметом конфликтов.
Суд в Херсоне 11 июля продлил срок содержания Вышинского под стражей на два месяца - до 13 сентября.
Заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований Илья Шуманов прокомментировал возможное ужесточение в Таджикистане наказаний за взятки.
С 1 августа комитет занимает здание, где раньше размещалось Министерство инновационного развития Узбекистана.
Ранее в Министерстве иностранных дел Узбекистана другое кадровое назначение состоялось в июле.
Председатель комитета Парламента Таджикистана Лутфии Раджаббоева считает, что страны могут перспективно сотрудничать в сфере культуры, обороны, водных и энергетических ресурсов.
Министр культуры Таджикистана рассказал, какие отношения сложились между республиками с приходом к власти Шавката Мирзиёева, а также как готовятся к визиту Эмомали Рахмона.
Обсуждение проекта кодекса, разработанного Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе, продлится до 10 августа.
Доллар и евро прибавили дополнительно примерно по 20 копеек, после новости о внесении в сенат США законопроекта о санкциях.
Делегация ГУВД столицы в августе находится в республике с визитом, она уже побывала в мэрии города Сеула и встретилась с представителями городской администрации.
Также министр иностранных дел Индии примет участие во встречах с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Встреча министра иностранных дел Узбекистана и Шири Шириева прошла 2 августа, он завершает свою дипломатическую миссию.
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Главы ведомств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.
В интервью турецкому телеканалу хоким Ташкента призвал турецких бизнесменов развивать сотрудничество с Узбекистаном.
В начале августа Джахонгир Артыкходжаев совершает визит в Турецкую Республику.
Президент Беларуси снова появился на публике днем 31 июля, он встретился с руководителем Минского областного исполнительного комитета.
Филиалы российских вузов по подготовке преподавателей русского языка и литературы планируется открыть в Узбекистане.
Это предусмотрено законом, который президент Шавкат Мирзиёев подписал накануне.