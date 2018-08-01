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Хоким Ташкента Артыкходжаев Джахонгир

Хоким Ташкента дал интервью на турецком языке

Международный пресс-клуб
Политика
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В начале августа Джахонгир  Артыкходжаев совершает визит в Турецкую Республику.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир  Артыкходжаев в ходе визита в Турцию в начале августа дал интервью местным СМИ, сообщает пресс-служба администрации.

Пользователи Facebook восторженно отреагировали на ситуацию.

"Говорить с бизнесменами на их родном языке - это путь к большому  успеху.  Для турецких бизнесменов это станет гарантом доверия", - написал один из пользователей на странице хокимията.

В начале июля Джахонгир Артыкходжаев победил на выборах в Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов и стал депутатом от партии УзЛиДеп.

Он получил пост исполняющего обязанности хокима в конце апреля, сменив Рахомбека Усманова, который управлял столицей с 2011 года.

Помимо работы в хокимияте, Артыкходжаев – учредитель самых известных в Узбекистане компаний, таких, как Artel и Imzo.

Теги:
Турция, интервью, хоким



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