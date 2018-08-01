Хоким Ташкента дал интервью на турецком языке

В начале августа Джахонгир Артыкходжаев совершает визит в Турецкую Республику.

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в ходе визита в Турцию в начале августа дал интервью местным СМИ, сообщает пресс-служба администрации.

Пользователи Facebook восторженно отреагировали на ситуацию.

"Говорить с бизнесменами на их родном языке - это путь к большому успеху. Для турецких бизнесменов это станет гарантом доверия", - написал один из пользователей на странице хокимията.

В начале июля Джахонгир Артыкходжаев победил на выборах в Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов и стал депутатом от партии УзЛиДеп.

Он получил пост исполняющего обязанности хокима в конце апреля, сменив Рахомбека Усманова, который управлял столицей с 2011 года.

Помимо работы в хокимияте, Артыкходжаев – учредитель самых известных в Узбекистане компаний, таких, как Artel и Imzo.