Артыкходжаев: двери Узбекистана всегда открыты для турков

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в интервью турецкому телеканалу о своем отношении к Стамбулу и Турции в целом.

По его словам, предстоящая деловая встреча в столице республики будет посвящена в первую очередь инвестициям, он намерен провести переговоры с представителями Yildirim и Ihlas холдинга.

"Цель поездки – работа над совместными проектами Турции и Узбекистана, а также улучшение двусторонних отношений. Узбекистан – полностью открытое для всех партнеров, и особенно для Турции, государство. Сейчас есть возможность для инвестиций в сферу дорог и коммуникаций, строительства домов, фабрик и больниц", - сказал журналистам Артыкходжаев.

Отвечая на вопрос о любимом блюде турецкой кухни и лучшем месте в Стамбуле, хоким назвал искандер и набережную вдоль моря.

Ранее сообщалось о беседе хокима Ташкента с представителями СМИ на турецком языке.