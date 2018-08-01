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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Министром иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина Риадом аль-Малки

Камилов провел переговоры с министром иностранных дел Палестины

© МИД Узбекистана / Анвар Ильясов
Политика
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Главы ведомств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 1 августа встретился с министром иностранных дел и экспатриантов Палестины, сообщает пресс-служба МИД.

Риад аль-Малки прибыл в Ташкент в среду, главы ведомств двух стран обсудили перспективы сотрудничества на различных уровнях – в том числе в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

"Обе стороны одинаково заинтересованы в развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах и готовы для этого изыскивать возможности и резервы", - говорится в сообщении.

Узбекская сторона выражает Палестине солидарность в стремлении создать суверенное государство, а также в урегулировании ближневосточного кризиса.

Кроме того, во встрече принял участие посол Палестины Мохаммад Таршахани.

В конце 2017 года Организация исламского сотрудничества признала новую столицу Палестины – Восточный Иерусалим. От Узбекистана на саммите присутствовал председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Юлдашев.

Теги:
Переговоры о мире, Абдулазиз Камилов, Палестина



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