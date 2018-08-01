Глава ЕБРР оценил усилия Узбекистана по обеспечению мира в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поприветствовал усилия республики по углублению регионального сотрудничества в Центральной Азии, передает пресс-служба.

Чакрабатри прибыл с визитом в Узбекистан 31 июля.

Шавкат Мирзиёев высоко оценил динамику сотрудничества между республикой и ЕБРР.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие, его наполнение новыми программами и проектами, прежде всего, в сферах поддержки и разработки стратегий реформ основных отраслей, предприватизационной подготовки предприятий, внедрения механизмов государственно-частного партнерства, комплексного развития регионов, а также привлечения частных инвестиций в экономику Узбекистана.

"Сума Чакрабарти дал высокую оценку осуществляемым в Узбекистане на качественно новом этапе реформам и преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, которые способствуют обеспечению устойчивого развития страны, повышению уровня и качества жизни населения, а также росту авторитета Узбекистана на международной арене", - говорится в сообщении.

Президент ЕБРР также подчеркнул важность инициатив Мирзиёева по углублению взаимовыгодного и плодотворного регионального сотрудничества, обеспечению мира и стабильности в Центральной Азии.

С момента визита в Узбекистан представителей ЕБРР в марте прошлого года банк выделил кредитные линии на сумму свыше 190 миллионов долларов для финансирования проектов поддержки предпринимательства в республике. Сейчас на рассмотрении находятся перспективные проекты в сфере развития сельской инфраструктуры и жилищного строительства, модернизации объектов энергетической отрасли и коммунального хозяйства, поддержки бизнеса и других направлениях на сумму свыше миллиарда долларов. Из них в ближайшие месяцы планируется одобрить проекты на сумму до 600 миллионов долларов.

Завершается работа над стратегией ЕБРР по сотрудничеству с Узбекистаном, принятие которой намечено на сентябрь этого года. С ноября прошлого года в Ташкенте возобновило свою деятельность представительство банка, предусматривается создание его филиалов в регионах страны.

Ведется также совместная работа над долгосрочной программой реформирования энергетического сектора и развития возобновляемой энергетики в Узбекистане.