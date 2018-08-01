Глава ЕБРР оценил усилия Узбекистана по обеспечению мира в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поприветствовал усилия республики по углублению регионального сотрудничества в Центральной Азии, передает пресс-служба.
Чакрабатри прибыл с визитом в Узбекистан 31 июля.
Шавкат Мирзиёев высоко оценил динамику сотрудничества между республикой и ЕБРР.
Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие, его наполнение новыми программами и проектами, прежде всего, в сферах поддержки и разработки стратегий реформ основных отраслей, предприватизационной подготовки предприятий, внедрения механизмов государственно-частного партнерства, комплексного развития регионов, а также привлечения частных инвестиций в экономику Узбекистана.
"Сума Чакрабарти дал высокую оценку осуществляемым в Узбекистане на качественно новом этапе реформам и преобразованиям в сфере государственного и общественного строительства, либерализации экономики, которые способствуют обеспечению устойчивого развития страны, повышению уровня и качества жизни населения, а также росту авторитета Узбекистана на международной арене", - говорится в сообщении.
Президент ЕБРР также подчеркнул важность инициатив Мирзиёева по углублению взаимовыгодного и плодотворного регионального сотрудничества, обеспечению мира и стабильности в Центральной Азии.
Завершается работа над стратегией ЕБРР по сотрудничеству с Узбекистаном, принятие которой намечено на сентябрь этого года. С ноября прошлого года в Ташкенте возобновило свою деятельность представительство банка, предусматривается создание его филиалов в регионах страны.
Ведется также совместная работа над долгосрочной программой реформирования энергетического сектора и развития возобновляемой энергетики в Узбекистане.