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Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова

Камилов поблагодарил посла Туркменистана за вклад в сотрудничество

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Встреча министра иностранных дел Узбекистана и Шири Шириева прошла 2 августа, он завершает свою дипломатическую миссию.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 2 августа встретился с послом Туркменистана Шири Шириевым, сообщает пресс-служба МИД.

Он завершает свою дипломатическую миссию.

"В ходе состоявшейся беседы министр отметил активную и плодотворную деятельность Посла Туркменистана в нашей стране и высоко оценил его личный вклад в расширение и углубление взаимовыгодных узбекско-туркменских отношений, которые сегодня под руководством глав двух государств вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Шириев, в свою очередь, также выразил признательность Узбекистану за благоприятные условия для успешной работы.

В августе в столице Туркменистана Ашхабаде ждут президента Шавката Мирзиёева. Он намерен обсудить с главами стран Центральной Азии спасение Арала.

Теги:
Посол, Туркменистан, Абдулазиз Камилов



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