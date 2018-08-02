Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с главой МИД Индии

Также министр иностранных дел Индии примет участие во встречах с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет индийскую делегацию, которая прибудет в Ташкент 4 августа во главе с министром иностранных дел Сушмой Сварадж. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

В программе визита также встречи и переговоры главы МИД Индии с руководством Законодательной палаты Олий Мажлиса, правительства и Министерства иностранных дел Узбекистана.

Стороны обсудят практические аспекты дальнейшего развития узбекско-индийского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.