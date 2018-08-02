15:31 02 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Визит делегации ГУВД Ташкента в Корею

Правоохранители Ташкента встретились с корейскими коллегами

Пресс-служба ГУВД
Политика
Получить короткую ссылку
31 0 0

Делегация ГУВД столицы в августе находится в республике с визитом, она уже побывала в мэрии города Сеула и встретилась с представителями городской администрации.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Республику Корею с визитом прибыла делегация ГУВД Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны делятся опытом и обмениваются опытом по практике обеспечения правопорядка.

Делегация побывала в мэрии города Сеула и встретилась с представителями городской администрации, а также ознакомилась с интеллектуальной системой "Центр управления Сеулом".

"Цель поездки – ознакомление с деятельностью зарубежных коллег, изучение опыта полицейской службы Кореи, обмен мнениями о практике обеспечения правопорядка. В ходе визита проводятся переговоры, на которых стороны обсуждают перспективы укрепления сотрудничества, налаживания тесных связей и взаимодействия в противодействии преступным проявлениям", - говорится в сообщении.

Правоохранители Ташкента посетили брифинг, на котором коллеги рассказали им о системе "Безопасный город", познакомились с работой Ексамского полицейского участка и контрольного центра видеонаблюдения.

Теги:
визит, Южная Корея, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Standard & Poor’s компания занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков
    Минус два

    Рейтинг, который присужден Азербайджану международными агентствами, недостаточно адекватен, уверен эксперт.

  • А вот тот самый колодец: что знают на родине Шимона Переса о земляке
    Тот самый колодец

    Корреспонденты Sputnik попытались найти односельчан Шимона Переса, но получилось только постоять у колодца, из которого пил воду президент Израиля, когда приезжал в Вишнево.

  • Штаб-квартира НАТО
    Угроза безопасности

    Министерство иностранных дел Абхазии обеспокоено началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии.

  • Второй президент Армении Роберт Кочарян
    Так было нужно

    В Специальной следственной службе Армении объяснили необходимость ареста второго президента республики Роберта Кочаряна.

  • Фестиваль Jūras Pērle в Юрмале
    Без нарушений

    Центр госязыка провел проверку фестиваля Jūras Pērle с участием артистов из Литвы, Латвии и России в ответ на жалобу жительницы Риги.

  • Люди на пикнике
    Первая автоматическая

    Литовские учреждения начали подготовку к проведению общенациональной переписи, которая впервые будет проведена автоматически.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Почти 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
Наперекор страху: 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054