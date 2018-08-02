Правоохранители Ташкента встретились с корейскими коллегами

Делегация ГУВД столицы в августе находится в республике с визитом, она уже побывала в мэрии города Сеула и встретилась с представителями городской администрации.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Республику Корею с визитом прибыла делегация ГУВД Ташкента, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны делятся опытом и обмениваются опытом по практике обеспечения правопорядка.

Делегация побывала в мэрии города Сеула и встретилась с представителями городской администрации, а также ознакомилась с интеллектуальной системой "Центр управления Сеулом".

"Цель поездки – ознакомление с деятельностью зарубежных коллег, изучение опыта полицейской службы Кореи, обмен мнениями о практике обеспечения правопорядка. В ходе визита проводятся переговоры, на которых стороны обсуждают перспективы укрепления сотрудничества, налаживания тесных связей и взаимодействия в противодействии преступным проявлениям", - говорится в сообщении.

Правоохранители Ташкента посетили брифинг, на котором коллеги рассказали им о системе "Безопасный город", познакомились с работой Ексамского полицейского участка и контрольного центра видеонаблюдения.