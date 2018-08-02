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Президентские выборы в Узбекистане

Проект Избирательного кодекса опубликован для обсуждения

AP Photo / Anvar Ilyasov
Политика
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Обсуждение проекта кодекса, разработанного Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе, продлится до 10 августа.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Проект Избирательного кодекса Узбекистана опубликован для общественного обсуждения, он призван унифицировать пять действующих сейчас в республике законов о выборах.

Проект документа регламентирует основные аспекты выборов различных уровней. В том числе, порядок функционирования единого электронного списка избирателей Узбекистана, порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам организации, проведения и подведения итогов выборов, конкретные действия участковой избирательной комиссии после завершения голосования, устанавливает требования, предъявляемые к членам избирательной комиссии всех уровней.

Например, вместо избирательного листа вводится понятие избирательного бюллетеня.

Глава 4 определяет порядок функционирования единого электронного списка избирателей Узбекистана. 

"Единый электронный список избирателей Республики Узбекистан (далее – Единый электронный список избирателей) является государственным информационным ресурсом, в который включаются граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, обладающие активным избирательным правом", - говорится в проекте документа.

Также согласно проекту кодекса, исключается институт квотирования депутатских мест в законодательной палате для представителей Экологического движения. При этом количество депутатских мест в законодательной палате предлагается сохранить на уровне 150.

Упраздняется порядок выдвижение кандидатов в районные (городские) кенгаши народных депутатов органами самоуправления граждан. Право выдвижение кандидатов в депутаты местных кенгашей предлагается оставить только за политическими партиями.

Обсуждение проекта кодекса, разработанного Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе, продлится до 10 августа.




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