Орумбекзода рассказал о новом этапе отношений Душанбе и Ташкента

Министр культуры Таджикистана рассказал, какие отношения сложились между республиками с приходом к власти Шавката Мирзиёева, а также как готовятся к визиту Эмомали Рахмона.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. В истории сотрудничества Душанбе и Ташкента открыт новый этап, благодаря политической воле президентов отношения двух стран начались в новом качестве, заявил в четверг в Международном Пресс-клубе министр культуры Таджикистана Орумбекзода Шамсиддин.

"В последнее время можно наблюдать, что достигнуто многое. Укрепились дружественные отношения, особенно в сфере культуры. Сегодня в истории нашего сотрудничества открыт новый этап", — отметил Орумбекзода.

Министр напомнил, что в прошлом году, в мае месяце в Таджикистане прошли Дни культуры и искусства Узбекистана. А в октябре прошли Дни культуры и искусства Таджикистана в Узбекистане

Параллельно были организованы фотовыставки достижений Узбекистана и Таджикистана за годы независимости. Продемонстрированы продукции киноиндустрии сторон.

В марте 2018 года в Душанбе был организован совместный концерт "Вечер дружбы" с участием мастеров двух стран, который получил высокую оценку экспертов многих стран.

Отношения между узбеками и таджикскими народами - это не новая реальность, появившаяся вчера или сегодня. А общие историко-культурные ценности, традиционно отличающиеся взаимоуважением и добрососедством, закладывают прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества Таджикистана и Узбекистана.

© sputnik Амир Исаев "Благодарим наших президентов": узбеки и таджики рады открытию границы

"То отношение, что наши люди обращаются друг к другу как "брат" — этим все сказано и не нуждается в личном комментарии," — подчеркнул глава Минкультуры Таджикистана.

С 1 по 4 августа в Узбекистане находится делегация Дружбы Республики Таджикистан во главе с министром культуры республики Орумбекзода Шамсиддин.

"Сейчас, до официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан мы подготовили новую программу сотрудничества. Она имеет новейшие, конкретные мероприятия по расширению круга сотрудничества. И мы надеемся, что с господином Бахтиёр Сайфуллаевым (министром культуры Узбекистана) его реализуем", — сказал Орумбекзода.

Напомним, что прорыв в отношениях двух стран произошел только благодаря приходу к власти Шавката Мирзиёева. Новый президент сразу расставил акценты в своей внешней политике, направив основной вектор на максимальное улучшение отношений с соседями.

Исторический визит Мирзиёева в Таджикистан в марте этого года открыл новую страницу в истории взаимоотношений, придал мощный импульс двусторонним отношениям, создал благоприятные условия для кардинального решения проблем накопившихся между странами.

И в последнее время отношения между Узбекистаном и Таджикистаном поднялись на качественно новый уровень. Достигнуты взаимовыгодные договоренности, развивается двустороннее сотрудничество, осуществляются визиты делегаций деловых кругов двух стран, а также расширяются связи в культурно-гуманитарной сфере.