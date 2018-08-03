Таджикистан видит огромные перспективы в отношениях с Узбекистаном

Председатель комитета Парламента Таджикистана Лутфии Раджаббоева считает, что страны могут перспективно сотрудничать в сфере культуры, обороны, водных и энергетических ресурсов.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Таджикистан видит "большие перспективы" в отношениях с Узбекистаном. Об этом было заявлено в Международном пресс клубе во время встречи представителей Министерства культуры Узбекистана с делегацией Дружбы РТ во главе с министром культуры страны Орумбекзода Шамсиддин.

Стороны обсудили развитие взаимоотношений, нынешнее состояние и перспективы межгосударственного сотрудничества, а также отвечали на вопросы журналистов.

© Международный пресс-клуб. Орумбекзода рассказал о новом этапе отношений Душанбе и Ташкента

"Узбекистан для Таджикистана был крупнейшим торговым партнером. Но получилось так, что за многие годы "холодного периода" торговля практически свелась к нулю. Но если два-три года назад торговый оборот составлял всего лишь 12 миллионов, то за 2017 год торговый оборот между нашими государствами достиг 126 миллионов, и за полгода 2018 года - 128 миллионов", - отметил исполняющий обязанности руководителя внешней связи Исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Гуломжон Джураев.

По словам политика, только за первые шесть месяцев 2018 года совместными визитами приехали 1400000 человек.

"Примерно 700 тысяч граждан Узбекистана посетило Таджикистан. И примерно столько же граждан Таджикистана посетило Узбекистан", - добавил Джураев.

Во время сессии Председатель комитета Парламента Таджикистана Лутфии Раджаббоева, заявив, что "у Таджикистана с Узбекистаном очень большие перспективы", добавила что стороны могут перспективно сотрудничать в сфере культуры, обороны, в сфере водных и энергетических ресурсов.

© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook Таджикистанцы обсудили с узбекистанцами культурное сотрудничество

"Хотелось бы отдельно отметить сферу науки. Раннее мы очень тесно сотрудничали с Узбекистаном в этой сфере. В том числе, я не раз бывала на конференциях в Ташкенте. Но, к сожалению, в последние годы мы не принимали участия в таких конференциях", - сказала Раджаббоева и отметила, что на нынешнее время подписано "очень много" договоров между вузами обоих стран.

По словам представителя парламента таджикской стороны, это положит начало тому, что многие узбекские студенты будут в дальнейшем учиться в Таджикистане, будет происходить обмен студентами и преподавателями.

Раджаббоева отметила, что сегодня, когда терроризм и экстремизм захватывает все новые страны, когда Узбекистан и Таджикистан граничит с Исламской Республикой Афганистан, где политическая ситуация никак не стабилизируется, то консолидация всех сил и тесное сотрудничество, в том числе стран Средней Азии, естественно, принесут свои плоды.

Она добавила, что представители обеих стран приложат все силы для осуществления совместных проектов.