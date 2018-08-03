У Абдулазиза Камилова появился новый советник

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов на расширенном заседании Коллегии представил своего советника – руководителя Исполнительного аппарата Джахонгира Хидайходжаева. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Ранее Хидайходжаев работал начальником отдела Консульско-правового департамента министерства.
Напомним, в июле начальником Управления координации деятельности межправительственных комиссий Главного управления внешнеэкономического сотрудничества МИД назначен Камол Мухтаров.