Комитет Узбекистана по инвестициям переезжает

С 1 августа комитет занимает здание, где раньше размещалось Министерство инновационного развития Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по инвестициям теперь расположен по новому адресу, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 августа комитет расположен по адресу Ташкент, Мирабадский район, улица Шевченко, дом 34. Ранее это здание занимало Министерство инновационного развития Узбекистана.

Напомним, в июне этого года МИД Узбекистана переехал в здание Народного банка в доме №46 по улице Катартал, где раньше работал хокимият, а вместо министерства на улице Ислама Каримова теперь расположен Сенат Узбекистана.

