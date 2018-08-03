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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

МИД России: власти Украины отказывают дипломатам во встречах с Вышинским

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (19)
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Суд в Херсоне 11 июля продлил срок содержания Вышинского под стражей на два месяца - до 13 сентября.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Дипломаты Росии продолжают оказывать содействие защите руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

© Sputnik / Стрингер
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"Она (ситуация) остается неизменной с 11 июля. Ссылаясь на украинское гражданство арестованного, власти отказывают российским консульским сотрудникам во встречах с ним (Вышинским - ред.). Посольство России на Украине и генконсульство России в Одессе продолжают держать на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывать возможное содействие представителям защиты", - заявила она в ходе брифинга.

Захарова также призвала международные организации и правозащитников дать оценку "произволу".

Суд в Херсоне 11 июля продлил срок содержания Вышинского под стражей на два месяца - до 13 сентября.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (19)

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Теги:
Свобода СМИ, Кирилл Вышинский, Украина, Россия



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