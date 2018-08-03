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Открытие границы между Киргизией и Казахстаном

Узбекистан ведет непрерывные переговоры по границам со странами ЦА

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Участки, которые после развала СССР оказались несогласованными, становятся предметом конфликтов.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Переговоры Узбекистана по вопросам обустройства границ с другими странами Центральной Азии имеют непрерывный характер, сообщает РИА Новости.

Об этом журналистам в пятницу заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел республики Ильхомжон Нематов.

Жители Узбекистана пересекают границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Через узбекско-таджикскую границу разрешили перевозить до 50 кг груза

Он также подчеркнул, что этот процесс идет наряду с активизацией развития международных отношений.

После развала СССР ряд участков границы РУ с соседними странами остался несогласованным, это привело к постоянным пограничным конфликтам.

Благодаря переговорам, число граждан, ежедневно пересекающих узбекско-киргизскую границу, выросло до 30 тысяч, узбекско-таджикскую – до 20 тысяч.

Накануне через узбекско-таджикскую границу разрешили перевозить до 50 килограммов видео, их стоимость не должна превышать тысячу долларов.

Общая протяженность границы Узбекистана со странами ЦА составляет свыше 7 тысяч километров. В 2017 года республика договорилась о согласовании 85% с Кыргызстаном, в 2018-м – об отдельных участках с Таджикистаном.

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Теги:
министерство, граница, Центральная Азия



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