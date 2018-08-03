В Генпрокуратуре назначены несколько новых руководителей

Назначен заместитель генпрокурора, а также и. о. начальника департамента по борьбе с экономическими преступлениями и его заместитель, начальник управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В структуре Генпрокуратуры Узбекистана произошло сразу несколько назначений, сообщает пресс-служба.

Заместителем генерального прокурора Узбекистана назначен Акмалхужа Мавлонов. Он родился в 1975 году, в 2002 году закончил Ташкентский государственный юридический институт. Работает в органах прокуратуры начал с 2002 года, занимал различные должности в Наманганской области. С 2006 года трудился прокурором, а затем старшим прокурором управления Генеральной прокуратуры, прокурором Маргиланского района, первым заместителем прокурора Сырдарьинской области, прокурором Хорезмской области.

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С февраля 2018 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Исполняющим обязанности начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана назначен Дилшод Рахимов. Он родился в 1978 году, в 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2010 году в департаменте при Генеральной прокуратуре, занимал различные должности. С 2012 года работал прокурором, старшим прокурором отдела, старшим прокурором управления, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры.

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Ранее трудился в должности первого заместителя начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Первым заместителем начальника департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре назначен Умиджон Мухамедов. Он родился в 1976 году, в 1998 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1998 году в Ташкентской военной прокуратуре, занимал различные должности. С 2010 года работал старшим прокурором отдела, заместителем начальника отдела, заместителем начальника управления, начальником управления Генеральной прокуратуры, прокурором Ахангаранского района.

Ранее трудился в качестве начальника управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры.

Начальником управления анализа проблем обеспечения законности и правопорядка Генеральной прокуратуры стал Жамол Ачилов.

Он родился в 1982 году, в 2002 году окончил Ташкентский государственный юридический институт. С 2008 года трудился в управлении экономического законодательства министерства юстиции, занимал различные должности в ведомстве. С 2015 года работал в кабинете министров и аппарате президента. Ранее он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах Генеральной прокуратуры.