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Ташкент ищет партнеров для вовлечения Афганистана в проекты в регионе

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Узбекистан в последнее время предпринимает меры по активизации отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Узбекистан активно ищет зарубежных партнеров для поддержки и реализации предложенного республикой комплексного решения по афганскому урегулированию, предусматривающего, в том числе, вовлечение Афганистана в региональные экономические проекты, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в Брюсселе Дильер Хакимов.

В АК Узбектелеком прошли переговоры с руководством телекоммуникационного оператора Afghan Wireless Communication Company (АWCC)
© UZTELECOM
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"Это две стороны одной задачи: невозможно экономическое развитие Афганистана без поиска мира. В то же время поиск мира невозможен без предоставления возможных экономических решений для мирного развития Афганистана. Узбекистан в этом смысле предложил комплексное решение, мы активно ищем и зарубежных партнеров для того, чтобы дать возможность афганскому народу ускорить путь к миру. А это в первую очередь экономические решения, торговля с соседями, вовлечение Афганистана в выгодные проекты регионального характера, где Афганистан имел бы доступ к энергетике, дорожной инфраструктуре", - сказал посол.

По его словам, элементом этих решений является также обсуждение путей по созданию режима свободной торговли с Афганистаном.

"Один из крупных проектов, который предложен, при содействии Узбекистана и международных доноров - это продолжение строительства железнодорожной ветки из Мазари-Шарифа до Герата", - сообщил посол.

Хакимов отметил, что это большой инфраструктурный проект.

"Что он дает для Афганистана: это возможность доступа на рынки Центральной Азии, создание рабочих мест. Узбекистан кровно заинтересован в том, чтобы построить эту железную дорогу, мы ведем обсуждение с различными международно-финансовыми институтами, которые могли бы профинансировать первую часть. Теперь мы обсуждаем с афганскими коллегами продолжение строительства", - заявил дипломат.

Узбекистан провел переговоры с Афганистаном по торговле и экономике
Пресс-служба Минвнешторга
Узбекистан предложил Афганистану режим свободной торговли

"Ряд других инициатив есть. Скорее всего, будут и визовые послабления для афганских бизнесменов, которые заинтересованы в проведении внешнеторговых операций с Узбекистаном. Мы активно подключаем и наших международных партнеров, ЕС, например, к образовательным программам для госслужащих Афганистана, чтобы они имели возможность переподготовки в Узбекистане своих профессиональных навыков", - сказал Хакимов.

Ранее правительство Узбекистана предложило Афганистану установить режим свободной торговли между странами. 

Теги:
Центральная Азия, Афганистан, Узбекистан



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