Узбекистан продолжит приглашать иностранцев на руководящие посты

В настоящее время граждане Турции, Южной Кореи, Грузии и некоторых других стран являются советниками ряда министерств и администраций госорганов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Практика приглашения в госструктуры Узбекистана специалистов с международным опытом работы, как иностранных, так и из числа молодежи, обучавщейся за рубежом, продолжится, это осознанная стратегия, призванная повысить управленческий потенциал республики и позволить ей участвовать в разных международных инициативах, рассказал РИА Новости посол Узбекистана в Брюсселе Дильёр Хакимов.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ранее назначил замминистра инновационного развития Карстена Хайнца, который до этого момента работал в министерстве образования и научных исследований Германии. В настоящее время граждане Турции, Южной Кореи, Грузии и некоторых других стран являются советниками ряда министерств и администраций госорганов республики.

"Это осознанный выбор, это все имеет продуманную основу, это не какое-то краткосрочное явление, или дань моде, это осознанная политика", - прокомментировал посол практику приглашения международных специалистов.

"У нас в стране по инициативе президента принята стратегия по пяти приоритетным направлениям реформирования, она подразумевает, что основной целью является интересы человека во всех сферах, экономической, социальной, правовой. Поставлена задача найти такие решения и такие инструменты, которые позволили бы гражданам получать все те услуги и возможности, которые дает современный мир", - пояснил он.

"В этом плане, кроме перечисленных, у нас много других приглашенных советников, есть назначенцы в комитете по туризму, в министерстве дошкольного образования, в министерстве информационных коммуникаций, то есть, это осознанная политика, этот процесс будет продолжаться", - сообщил он.

"Кроме того, правительство не ограничивается назначением только иностранных экспертов, сейчас активно приглашается и молодежь из числа получивших образование за рубежом, у которых есть свой взгляд, точка зрения на пути развития страны. Опытные специалисты, выходцы из Узбекистана, которые работали на международных рынках капитала, либо в ведущих зарубежных компаниях, тоже получают приглашения, назначения на должности в правительстве", - рассказал посол.

"Такая политика направлена на то, чтобы сделать не только прозрачным и понятным игроком сам Узбекистан, но также повысить эффективность деятельности министерств и ведомств, чтобы они могли работать на основе общепринятых управленческих решений", - отметил дипломат.

По его словам, "Узбекистан выстраивает продуманную стратегию и тактику своего развития".