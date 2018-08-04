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Заседание глав МИД стран Центральной Азии в Самарканде

Встреча глав МИД стран Центральной Азии и ЕС запланирована на ноябрь

© Пресс-служба МИД Узбекистана/Анвара Ильясова
Политика
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ЕС в настоящее время разрабатывает и планирует в 2019 году одобрить новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Проведение второй в этом году встречи в формате глав МИД стран Центральной Азии и ЕС запланировано на ноябрь, подтвердил РИА Новости посол Узбекистана в Брюсселе Дильер Хакимов.

ЕС в настоящее время разрабатывает и планирует в 2019 году одобрить новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

Флаг Евросоюза
© Flickr
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"У ЕС есть своя повестка по нашему региону, и в этом году она впервые обсуждается дважды. В первый раз встреча между министрами иностранных дел Центральной Азии и высоким представителем по внешней политике в марте состоялась в Ташкенте, в ноябре этого года запланирована вторая", - сообщил посол.

Министерская встреча в формате "Евросоюз — Центральная Азия" с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини прошла в Узбекистане в конце марта.

В середине июля Совет ЕС утвердил также мандат главы дипломатии ЕС и ЕК на начало переговоров с Узбекистаном по заключению нового соглашения о партнерстве, которое "обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам". Новое соглашение призвано заменить договор о партнерстве и сотрудничестве 1999 года.

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Теги:
Евросоюз, Центральная Азия, Узбекистан



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