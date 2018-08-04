Кто стал новым лидером УзЛиДеП

Временно исполняющим обязанности председателя партии до настоящего времени был Бахтияр Якубов, ранее занимавший пост зампреда исполкома политсовета УзЛиДеП.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Политсовет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), регулярно выдвигавшей своих кандидатов на должность президента страны, утвердил председателем исполкома политсовета партии Актама Хаитова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя партии.

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УзЛиДеП была официально зарегистрирована в декабре 2003 года и сегодня в своих рядах насчитывает более 230 тысяч человек. Дважды: в 2007 и 2015 годах - партия выдвигала на выборах президента действующего на тот момент главу государства Ислама Каримова. После смерти Каримова в сентябре 2016 года на внеочередных президентских выборах в декабре партия выдвинула кандидатом на пост руководителя страны Шавката Мирзиеева, занимавшего тогда пост премьер-министра и победившего на выборах.

"Кандидатура Актама Хаитова была утверждена на прошедшем в пятницу заседании политсовета УзЛиДеП", - уточнил собеседник агентства.

Хаитов с апреля занимал должность председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана. Ранее возглавлял министерство занятости и трудовых отношений республики.

В августе 2017 года с поста председателя исполкома политсовета партии по собственному желанию был освобожден Содикжон Турдиев. Временно исполняющим обязанности председателя партии до настоящего времени был Бахтияр Якубов, ранее занимавший пост зампреда исполкома политсовета УзЛиДеП.

Летом прошлого года президент Узбекистана подверг критике работу каждой из четырех политических партий страны. В частности, глава государства отметил, что УзЛиДеП, считающаяся ведущей политической силой в стране, не отвечает требованиям электората - предпринимателей и представителей бизнес-сообщества.