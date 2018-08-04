Посол Узбекистана: в Центральной Азии сложилась новая уникальная атмосфера

Дильёр Хакимов отметил, что республика значительно продвинулась в вопросах урегулирования пограничных вопросов, открыв границы в сотрудничестве с непосредственными соседями по региону.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Атмосфера в Центральной Азии в последние годы существенным образом изменилась, благодаря укреплению доверия между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Узбекистана в Брюсселе Дильёр Хакимов.

По его словам, в прошлое ушли многие фобии, для решения застарелых проблем Узбекистан готов продвигать новые подходы и взгляды.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Узбекистан ведет непрерывные переговоры по границам со странами ЦА

"В Центральной Азии в целом сегодня совершенно уникальная новая атмосфера. В чем она заключается? Фактически многие вопросы приграничного, трансграничного сотрудничества, вопросы перетока людей, торговли, поездок, они намного облегчились. Атмосфера доверия, которая существует между главами государств, она уже распространилась на практическом уровне на страны. Намного стало проще, и многие фобии ушли", - заявил Хакимов.

В качестве примера он привел Ферганскую долину.

"Это очень сложный топографически регион, и если еще три-четыре года были ассоциации с проблемами, то сейчас посмотрите новостную ленту, по факту совсем другое: встречаются губернаторы, встречаются главы пограничных ведомств, люди свободно навещают родственников", - сказал посол, отметив, что республика значительно продвинулась в вопросах урегулирования пограничных вопросов, открыв границы в сотрудничестве с непосредственными соседями по региону.

Те инициативы, которые президент Шавкат Мирзиёев дал по вопросам построения новой атмосферы доверия в Центральной Азии, по будущему развитию и поискам инструментов урегулирования в Афганистане, они получают содействие в мире, заявил Хакимов.

Он указал, что Узбекистан и далее намерен играть ведущую роль не только в регионе, но и в международных делах с точки зрения предоставления новых взглядов, новых подходов ко многим застарелым проблемам.