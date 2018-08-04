Узбекистан заручился поддержкой Евросоюза по подготовке к вступлению в ВТО

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО, во время его визита в Сеул была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству в этой сфере с Южной Кореей.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. ЕС и другие международные партнеры уже выразили готовность оказать практическое содействие Узбекистану в работе по присоединению к ВТО, в своем решении республика уверена, несмотря на дискуссии и споры в мире о реформах организации, заявил РИА Новости посол Узбекистана в Брюсселе Дильёр Хакимов.

"Мы возобновили работу по своему вхождению в ВТО. Впервые этот вопрос был озвучен в ноябре прошлого года в ходе госвизита нашего президента в Южную Корею. С начала этого года ведется уже более активная работа, то есть необходимые документы были поданы в штаб-квартиру в Женеве", - сообщил посол.

"Недавно у нас прошел комитет сотрудничества Узбекистан-ЕС с участием министра внешней торговли (Жамшида) Хаджаева, в ходе заседания вопрос оказания технической помощи со стороны ЕС по присоединению к ВТО обсуждался, был получен положительный ответ. Я думаю, что работа в практической плоскости уже ведется: это и укрепление институционального потенциала, и повышение переговорных навыков наших специалистов. Все это будет в фокусе того проекта финансово-технического содействия, который будет заключен между Узбекистаном и ЕС", - рассказал дипломат.

"Какие-то конкретные сроки сейчас назвать достаточно тяжело, это вопрос проведения переговоров со всеми членами организации. В том числе и для ускорения переговорного процесса Узбекистан будет получать партнерскую помощь не только от ЕС, есть принципиальное согласие и со стороны наших других зарубежных партнеров оказать посильную помощь", - отметил он.

По его мнению, "изменения отношения к ВТО ни с чьей стороны в мире нет". "В мире есть однозначно по меньшей мере две международные организации, которые, при всех сложностях их функционирования, той или иной публичной критики, востребованы как никогда. Это ВТО и ООН", - сказал Хакимов.

"В адрес ВТО слышно много разных точек зрения, но тем не менее, она востребована, это единственный орган, который может сглаживать какие-то разногласия, и что важно, это единственная легальная площадка для возникающих споров в торговле. Уверенность есть в нашей точке зрения, мы уже заявили, что будем стремиться в ВТО, работаем с международными партнерами по этому вопросу", - заключил он.

В 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения Узбекистана к ВТО. В последующие годы рабочая группа собиралась только трижды, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены. В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО, во время его визита в Сеул была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству в этой сфере с Южной Кореей.