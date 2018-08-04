Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили ситуацию в Афганистане

Также министры рассмотрели практические аспекты подготовки к предстоящему осенью государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Индии Абдулазиз Камилов и Сушма Сварадж в субботу обсудили подготовку контактов на высшем уровне и ситуацию в Афганистане, сообщает узбекистанский МИД.

"Четвертого августа министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж, прибывшей сегодня в нашу страну с визитом", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые вопросы общей повестки дня, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике.

"Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия Узбекистана и Индии в содействии мирному процессу в Афганистане и его социально-экономическому развитию", - отметили в министерстве.

Министры рассмотрели практические аспекты подготовки к предстоящему осенью государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Индию.