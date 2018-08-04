Посол: Ташкентская декларация о диалоге с талибами остается на повестке дня

В конце марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на конференции по урегулированию афганского кризиса в Ташкенте, что республика готова создать на любом этапе мирного процесса все условия для проведения прямых переговоров между Кабулом и талибами.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Заложенные в Ташкентской декларации идеи афганского урегулирования, в том числе о вовлечении в диалог талибов, остаются на повестке дня, среди этого движения есть силы, которые готовы разговаривать, заявил в интервью РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.

© Sputnik / Евгений Пахомов Принуждение к миру: зачем Ташкенту посредничество между талибами и Кабулом

В Ташкентской декларации, принятой 27 марта на международной конференции по Афганистану, была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.

"Ташкентская декларация ясно обозначила, что афганское урегулирование должно быть прозрачным, с участием всех заинтересованных сторон. До сих пор это находится в повестке дня, это активно поддерживается всеми игроками", - сказал посол, отметив, что предложения "однозначно актуальны".

Он напомнил, что на международной конференции "были очень активные дебаты, в том числе вокруг Ташкентской декларации, и одним из вопросов было, как и в какой мере приглашать к переговорному столу талибов".

"Собственно, декларация и заключается в том, чтобы пригласить и начать разговор с движением. Там есть различные силы, и я думаю, что есть силы, которые готовы сесть уже и разговаривать по определению путей перемирия", - отметил он.

В конце марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на конференции по урегулированию афганского кризиса в Ташкенте, что республика готова создать на любом этапе мирного процесса все условия для проведения прямых переговоров между Кабулом и талибами.