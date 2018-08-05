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Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев обсудил с главой МИД Индии перспективы сотрудничества

Пресс-служба президента
Политика
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Ранее МИД Узбекистана сообщал, что визит Мирзиеева в Индию запланирован осенью.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в воскресенье принял министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов с Министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж
© МИД Узбекистана
Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили ситуацию в Афганистане

"Глава государства отметил динамичное развитие отношений дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в области фармацевтики и медицины, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и других отраслях.

"Особо отмечено, что предстоящий государственный визит президента Узбекистана в Индию призван открыть новую главу в узбекско-индийских отношениях, основанных на исторических узах многовековой дружбы, вывести двустороннее сотрудничество на более высокий уровень", - сообщили в пресс-службе.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, представляющим взаимный интерес.

"Сварадж отметила приверженность республики Индия дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества и отношений стратегического партнерства с республикой Узбекистан", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что визит Мирзиеева в Индию запланирован осенью.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Индия, Узбекистан



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