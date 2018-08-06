Экс-депутат Анвар Байкулов скончался от сердечного приступа

Депутату Народно-демократической партии Узбекистана было 54 года, он занимал разные должности в правительстве.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В понедельник стало известно о смерти экс-депутата НДПУ Узбекистана Анвара Байкулова, сообщила на странице в Facebook бывший пресс-секретарь партии Елена Роман.

Депутат скончался от сердечного приступа накануне, ему было 54 года.

Анвар Байкулов занимал должности депутата Комитета по информационным технологиям Олий Мажлиса, заместителя председателя Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли законодательной палаты. Работал над целевыми государственными программами.

"Его искренне уважали и любили, у него была замечательная дружная большая семья и надежные верные друзья. Это и было все его богатство. Он был очень скромным в быту человеком. Он был настоящим сыном своей земли, страны, своего народа", - написала Елена Роман.

По ее словам, депутат работал "на все 200 процентов", полностью отдавал себя обществу и семье.