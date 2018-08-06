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Экс-депутат Анвар Байкулов скончался от сердечного приступа

CC BY-SA 2.0 / Shawn Carpenter / Candle
Политика
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Депутату Народно-демократической партии Узбекистана было 54 года, он занимал разные должности в правительстве.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В понедельник стало известно о смерти экс-депутата НДПУ Узбекистана Анвара Байкулова, сообщила на странице в Facebook бывший пресс-секретарь партии Елена Роман.

Депутат скончался от сердечного приступа накануне, ему было 54 года.

Анвар Байкулов
© Facebook / Anvar Baykulov
Анвар Байкулов

Анвар Байкулов занимал должности депутата Комитета по информационным технологиям Олий Мажлиса, заместителя председателя Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли законодательной палаты. Работал над целевыми государственными программами.

"Его искренне уважали и любили, у него была замечательная дружная большая семья и надежные верные друзья. Это и было все его богатство. Он был очень скромным в быту человеком. Он был настоящим сыном своей земли, страны, своего народа", - написала Елена Роман.

По ее словам, депутат работал "на все 200 процентов", полностью отдавал себя обществу и семье.

Теги:
Олий Мажлис, депутат, сердечный приступ



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