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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Генпрокуратура усилит надзор за работой таможенных и налоговых органов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Указ президента направлен на урегулирование проводимых в республике реформ по улучшению налогового и таможенного администрирования. 

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Управление по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах Генеральной прокуратуры будет преобразовано в Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере осуществления налоговых и таможенных реформ, следует из указа президента "О мерах по правовому сопровождению осуществляемых налоговых и таможенных реформ в Республике Узбекистан".

Указ направлен на урегулирование проводимых в республике реформ по улучшению налогового и таможенного администрирования. 

Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере осуществления налоговых и таможенных реформ Генпрокуратуры призвано обеспечить в том числе преобразование деятельности органов государственной налоговой службы в сервисно-ориентированную службу, правовое сопровождение осуществляемых налоговых и таможенных реформ, координацию деятельности по выявлению резервов дополнительных доходов в бюджет.

Участники мероприятия
© Sputnik / Григорий Сысоев
В Генпрокуратуре назначены несколько новых руководителей
Информационная система автоматизированного учета взимания разового сбора, арендной платы и поступлений от оказания услуг рынками и торговыми комплексами будет запущена в Узбекистане с 1 октября этого года, следует из документа.

Указом введены должности заместителя Генерального прокурора, заместителей прокурора Каракалпакстана, областей и Ташкента, заместителей и помощников прокуроров районов (городов), ответственных за осуществление надзора за исполнением законодательства в налоговой и таможенной сферах. Под их руководством создадут экспертные рабочие группы по реализации налоговых реформ и выявлению резервов дополнительных доходов в бюджет из числа квалифицированных специалистов госорганов и иных организаций. 

В каждом районе (городе) создадут рабочие подгруппы по паспортизации налогоплательщиков и объектов налогообложения (физические лица, рынки, торговые комплексы, иные субъекты предпринимательства и прочее). 

Ответственность за реализацию этих мер на местах возложили на руководителей государственных органов и органов исполнительной власти.




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