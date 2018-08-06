Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, сообщает РИА Новости.

Как заявил в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, вопрос может быть решен в 2018 году, убытки составят не более одной гривны.

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При этом, по данным украинского интернет-издания "Левый берег", самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал состав Киев – Москва – он принес около шести миллионов долларов дохода.

Убыток от пассажирских перевозок дальнего следования на Украине за прошлый год составил 3,5 миллиарда гривен, или 7,5 миллиарда рублей.

Авиасообщение между двумя странами полностью закрыли в октябре 2015 года, этот шаг был сделан по инициативе Киева. Число пассажирских поездов значительно уменьшилось.