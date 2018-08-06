Сенатор: законодательный запрет не решит вопрос слишком пышных свадеб

Республиканская рабочая группа продолжает изучать общественное мнение по вопросам проведения свадеб и других семейных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik, Дильшода Рахматова. Представители Сената продолжают следить за тем, чтобы свадьбы в стране проходили без лишних растрат, но согласно национальным и религиозным требованиям, заявил председатель Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев.

По его словам, создана республиканская рабочая группа, которая занимается изучением общественного мнения по вопросам проведения свадеб и других семейных мероприятий. Представители рабочей группы уже провели свыше 10 тысяч встреч, круглых столов и разъяснительных бесед.

В обсуждении приняли участие более 120 тысяч специалистов и экспертов, представителей общественности и СМИ.

"Стало известно, что в целях проведения свадьб семьи залезают в долги, допускают большие расходы. Пусть женщины не обижаются, но их мечты чрезмерно большие, ради их исполнения мужчинам приходится брать в долг", - заявил Низамходжаев.

Он добавил, что возникающие после свадьбы неразрешенные финансовые вопросы часто становятся причиной разногласий в семье, родственники перестают общаться. Однако рабочая группа пришла к выводу, что в этом вопросе нельзя принимать поспешных решений в попытке урегулировать свадебные траты, граждане страны должны осознанно прийти к тому, чтобы проводить семейные торжества скромно.

© Foto : Пресс-служба Комитета женщин В Узбекистане составят список рекомендуемых для свадеб песен

Тем не менее этот вопрос не снят с повестки дня, Сенат продолжает мониторинг.

Напомним, Сенат Олий Мажлиса 29 марта рассмотрел вопрос о принятии постановления, согласно которому было предложено ограничить расходы и строго регламентировать порядок проведения свадеб. Проект постановления включал ограничения по количеству гостей на торжествах и времени проведения банкетов. Также документ регламентировал количество машин на свадьбе и число музыкальных ансамблей, которые развлекают гостей.