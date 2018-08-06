Коканд и южнокорейский Пхончхон стали городами-побратимами

Делегация Ферганской области во время визита в Южную Корею также заключила соглашения с компаниями Сеула, Инчхона, Кванджу и Хвасона.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Коканд в Ферганской области Узбекистана и Пхончхон в провинции Кёнгидо Южной Кореи стали городами-побратимами, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Меморандум об установлении побратимских связей подписали хоким Ферганской области Шухрат Ганиев и мэр города Пхончхон Со Джанвон.

Делегация Ферганской области во время визита в Южную Корею заключила соглашения с компаниями Сеула, Инчхона, Кванджу и Хвасона. Компания Korea Heating Corporation будет участвовать в реконструкции отопительной системы в Ферганской области.

© Официальный сайт хокимията Ферганской области Коканд и Пхочхон стали городами-побратимами

С UKO Global Light запланирован проект по выработке электроэнергии на основе переработанных отходов. Taeho Machinery и "Баходир Логон текстиль" договорились организовать производство трикотажа и экспорт готовой продукции в Южную Корею.

Проектированием и строительством четырехзвездочной гостиницы и многоэтажных домов в Фергане займется Chung Construction Design Group. Sang Myong вложится в центр оздоровительного туризма и медицинскую клинику в Учкуприкском районе.

Соглашение между Doori Enginering и "Баходир Агросаноат" предусматривает возведение гидропонической теплицы, урожай из которой будет экспортироваться в Корею. С компанией Crechiko достигнута договоренность о создании в Фергане крупного птицеводческого комплекса, который ежегодно будет производить до 10 тысяч тонн куриного мяса.