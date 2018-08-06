Узбекистан посетила делегация Ивановской области

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Ташкент 6 августа прибыла делегация Ивановской области, сообщает пресс-служба МИД.

Среди гостей – руководители областного правительства и ряда предприятий во главе с временным исполняющим обязанности губернатора Станиславом Воскресенским.

"Программой визита предусмотрено проведение встреч и переговоров в Правительстве Узбекистана, Министерстве внешней торговли, хокимияте Ташкентской области, Ассоциации "Узтекстильпром", - уточняется в сообщении.

Последний раз Узбекистан договаривался с этим регионом о сотрудничестве два года назад. В январе 2016 году товарооборот составил 8,3 миллиона долларов, а ивановская Машиностроительная группа КРАНЭКС должна до конца 2018 года поставить в Казахстан и Узбекистан эскаваторы на сумму 16,5 миллиона долларов.