Деловая делегация Узбекистана готовится в Индии к заседанию комиссии

Участники делегации побывают на трех бизнес-форумах - с представителями Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Конфедерацией индийской промышленности (CII) и Торгово-промышленной палаты "Индия-СНГ".

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Делегация из Узбекистана прибыла в Дели (Индия). В ее состав вошли около 40 руководителей отраслевых министерств и ведомств Узбекистана, Госкомитета Узбекистана по инвестициям, Торгово-промышленной палаты, представители шести областных хокимиятов по вопросам инвестиций и инноваций.

В рамках визита стороны обсудят подготовку к 11-му заседанию узбекско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в городе Ташкенте 16-18 августа.

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По программе визита запланировано участие в трех бизнес-форумах - с представителями Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Конфедерацией индийской промышленности (CII) и Торгово-промышленной палаты "Индия-СНГ".

Предстоят также встречи с руководством Министерства коммерции и промышленности Индии, Министерства финансов, Министерства иностранных дел по экономическим вопросам и рядом представителей крупнейших компаний Индии.

В ходе деловой поездки планируется обсудить перспективные направления сотрудничества для проработки конкретных инвестиционных проектов в различных сферах экономики.