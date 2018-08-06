Деловая делегация Узбекистана готовится в Индии к заседанию комиссии

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Делегация из Узбекистана прибыла в Дели (Индия). В ее состав вошли около 40 руководителей отраслевых министерств и ведомств Узбекистана, Госкомитета Узбекистана по инвестициям, Торгово-промышленной палаты, представители шести областных хокимиятов по вопросам инвестиций и инноваций.
В рамках визита стороны обсудят подготовку к 11-му заседанию узбекско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в городе Ташкенте 16-18 августа.
Предстоят также встречи с руководством Министерства коммерции и промышленности Индии, Министерства финансов, Министерства иностранных дел по экономическим вопросам и рядом представителей крупнейших компаний Индии.
В ходе деловой поездки планируется обсудить перспективные направления сотрудничества для проработки конкретных инвестиционных проектов в различных сферах экономики.