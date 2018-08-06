14:15 07 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Флаг Индии

Деловая делегация Узбекистана готовится в Индии к заседанию комиссии

© Flickr /
Политика
Получить короткую ссылку
7410

Участники делегации побывают на трех бизнес-форумах - с представителями Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Конфедерацией индийской промышленности (CII) и Торгово-промышленной палаты "Индия-СНГ".

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Делегация из Узбекистана прибыла в Дели (Индия). В ее состав вошли около 40 руководителей отраслевых министерств и ведомств Узбекистана, Госкомитета Узбекистана по инвестициям, Торгово-промышленной палаты, представители шести областных хокимиятов по вопросам инвестиций и инноваций.

В рамках визита стороны обсудят подготовку к 11-му заседанию узбекско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в городе Ташкенте 16-18 августа.

Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента
Мирзиёев обсудил с главой МИД Индии перспективы сотрудничества
По программе визита запланировано участие в трех бизнес-форумах - с представителями Федерации индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Конфедерацией индийской промышленности (CII) и Торгово-промышленной палаты "Индия-СНГ".

Предстоят также встречи с руководством Министерства коммерции и промышленности Индии, Министерства финансов, Министерства иностранных дел по экономическим вопросам и рядом представителей крупнейших компаний Индии.
В ходе деловой поездки планируется обсудить перспективные направления сотрудничества для проработки конкретных инвестиционных проектов в различных сферах экономики.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Младенец
    Медицинское чудо

    Перенесшая всего три года назад тяжелую операцию по трансплантации печени жительница Казахстана родила ребенка.

  • Архивное фото бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова
    Это шантаж!

    Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил о шантаже со стороны сотрудника Госкомитета национальной безопасности.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

  • Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко (5 апреля 2015). Москвa
    "Кто-то накручивает Степаненко"

    Судебный процесс о расторжении брака и разделе имущества между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко открылся в Москве.

  • Суд, правосудие
    Шпионские страсти

    Суд в Латвии приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина республики к трем годам заключения условно.

  • Клайпеда - вид города
    Не участвуем!

    Партия "Русский альянс" заявила, что не будет участвовать в процессе импичмента в отношении депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова.

  • Президент Молдовы Игорь Додон.
    Общий стаж

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, как решается вопрос начисления пенсий для трудовых мигрантов, долгое время проработавших в России.

  • Просмотр книги
    Агрессивный маркетинг

    Слишком настойчивые эстонские продавцы книг вызвали подозрение у жителей американского города Эль-Пасо.

  • Бибилов рассказал о главном достижении Южной Осетии
    О самом главном

    В преддверии десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии президент Анатолий Бибилов перечислил наиболее важные достижения страны.

  • Младенец
    Медицинское чудо

    Перенесшая всего три года назад тяжелую операцию по трансплантации печени жительница Казахстана родила ребенка.

  • Архивное фото бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова
    Это шантаж!

    Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков заявил о шантаже со стороны сотрудника Госкомитета национальной безопасности.

  • Как таджик даёт взятку пограничнику
    Нет, я настаиваю!

    В сети появилось видео задержания гражданина Таджикистана – мужчина упорно пытался дать взятку пограничнику, чтобы попасть на территорию России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии
Разрушительное землетрясение в Индонезии унесло жизнь почти 100 человек
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054