Эксперты из РФ и Узбекистана обсудят подготовку 19-го заседания межправкомиссии

На встрече рабочих групп в Москве в состав узбекской делегации войдут представители министерств иностранных дел, внешней торговли, экономики, занятости и трудовых отношений.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Встреча рабочих групп по подготовке 19-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией состоится в Москве 7-9 августа, сообщила пресс-служба МИД.

Предыдущее заседание межправительственной комиссии прошло в феврале этого года в Ташкенте.

На встрече рабочих групп в Москве в состав узбекской делегации войдут представители министерств иностранных дел, внешней торговли, экономики, занятости и трудовых отношений.

В рамках визита также планируется провести ряд двусторонних встреч.