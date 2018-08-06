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Эксперты из РФ и Узбекистана обсудят подготовку 19-го заседания межправкомиссии

CC0 / pixabay
Политика
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На встрече рабочих групп в Москве в состав узбекской делегации войдут представители министерств иностранных дел, внешней торговли, экономики, занятости и трудовых отношений.

ТАШКЕНТ, 6 авг – Sputnik. Встреча рабочих групп по подготовке 19-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией состоится в Москве 7-9 августа, сообщила пресс-служба МИД.

Предыдущее заседание межправительственной комиссии прошло в феврале этого года в Ташкенте.

На встрече рабочих групп в Москве в состав узбекской делегации войдут представители министерств иностранных дел, внешней торговли, экономики, занятости и трудовых отношений.

В рамках визита также планируется провести ряд двусторонних встреч.

 




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