Бизнесмена из США назначили на крупный пост в Госкомтуризма

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Бизнесмена узбекского происхождения из США Улугбека Касимходжаева назначили на пост в Госкомтуризма Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

Он стал исполняющим обязанности первого заместителя председателя комитета.

"Касимходжаев Улугбек родился в 1978 году в Андижане, в 2000 году окончил факультет бизнеса Университета Пейс, США, по программе "Умид". С 2000 по 2002 год работал в Андижанском областном хокимияте и с 2002 по 2005 год в исполнительном аппарате кабинета министров Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Решение о приглашении его на работу руководство приняло из-за высокого уровня дипломатических навыков, аналитических и организаторских способностей.

В 2018 году в Узбекистане продолжается практика приглашения в госструктуры из-за рубежа специалистов с международным опытом работы. Сегодня советниками в министерствах и администрациях госорганов республики работают граждане Турции, Южной Кореи, Грузии.

Замминистра инновационного развития ранее был назначен Карстен Хайнц, который до этого занимал должность в Министерстве образования и научных исследований Германии. В конце мая генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" стал экс-глава российского департамента Минсвязи Евгений Биргер.